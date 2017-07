The Walking Dead saison 8 : Le premier trailer enfin dévoilé à San Diego

Lorsque nous les quittions, les habitants d'Alexandria reprenaient l'avantage avec l'aide d'Ezekiel et de Maggie. Cet élan signait (évidemment) le début de la guerre tant attendue entre Rick et Negan. Après des mois d'attente, nous y sommes. Le 22 octobre prochain, la saison 8 de The Walking Dead sera diffusée sur AMC et visiblement, la production a entendu les plaintes des téléspectateurs qui jugeaient que la série perdait son rythme. Avec ce trailer de plus de cinq minutes, la série montre qu'elle a encore quelques tours dans son sac et normalement, nous ne devrions pas être déçus - en même temps, il fallait au moins ça pour fêter le 100 ème épisode.

The Walking Dead sera de retour en octobre

En parlant de rythme, c'est justement ce qui frappe dans cette vidéo. On commence doucement - au point que l'on pourrait même parler de calme avant la tempête. Les personnages sont montrés tour à tour et d'un coup, la narration s'accélère. Elle devient plus intense et on comprend que la guerre est (enfin) déclarée. Ce que l'on retiendra surtout, c'est la fin : on voit un Rick vieilli - avec une canne et une barbe blanche. Sa position fait écho au Season Premiere de la saison 1, lorsqu'il se réveillait à l'hôpital. La question reste de savoir s'il a rêvé tout ça en étant dans le coma ou si la production a choisi de nous montrer ce que sera la vie après cette fameuse bataille contre Negan. Pour le savoir, rendez-vous en octobre sur AMC !