The Walking Dead saison 8 : Le détail qu'on a tous manqué dans The Damned

La guerre est officiellement déclarée. On vous le rabâche depuis des semaines (si ce n'est des mois) et enfin, on est entré dans le vif du sujet. Le premier épisode de la maison marquait la volonté de Rick de s'élever contre Negan et surtout, de lui prouver qu'il était bien plus fort ce qu'il pensait. Pour ça, Hilltop et le Kingdom se sont joints à Alexandria. Or, cette attaque (explosive) était la première d'une longue série. Bien que Negan ne soit pas apparu dans le deuxième l'épisode, ça n'a pas empêché Rick de gagner plus de terrain - ou du moins, d'essayer. Or, un indice majeur concernant la suite se serait glissé dans The Damned. Non, ce n'était pas qu'un mélange de zombies, de sang et de combat !

Si vous avez des yeux de lynx, alors vous avez repéré le lapin que tient la petite fille introduite dans le Season Premiere. Pour l'anecdote, ce lapin vient d'Ecosse et a été commandé sur Etsy (sait-on jamais, vous voudriez peut-être le même). Toujours est-il que pour le vieillir un peu, les équipes y ont passé du temps. Et ce lapin, on le retrouve dans le berceau de la petite fille que trouvent Rick et Daryl dans le 8x02, Gracie. Vous l'aurez compris, la petite fille n'est autre que Gracie quelques années plus tard. Du moins, c'est l'un des scénarios possible. Chez ComicBook, on imagine plusieurs hypothèses : la première, Rick aurait rapporté le lapin à Judith (compte tenu de sa situation avec Morales, on a peu de mal à y croire). Autre possibilités, on peut envisager un merchandising qui ne soit pas axé sur la violence, une pratique connue chez AMC - on se souvient de la peluche dans la poche d'Eugene.

Le lapin, un élement crucial ?

Dernière possibilité, Rick aurait pu donc choisir de s'occuper de Gracie (on l'exposait plus haut). Ce ne serait pas la première fois qu'il prendrait un enfant qui n'est pas le sien sous sa protection. Pour en savoir plus sur ce fameux lapin (mais surtout, sur Gracie), rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode de The Walking Dead !