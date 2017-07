The Walking Dead saison 8 : La voix-off meurt dans un tragique accident

La saison 8 de The Walking Dead va être massive mais aussi teintée d'une triste note. Si comme nous vous visionnez avec plaisir le récap’ des précédents épisodes avant chaque nouveau chapitre de la série, vous allez être bien chagrinés par la nouvelle. Randy Schell qui nous mettait dans tous nos états avec son « Previously on AMC’s The Walking Dead… » (on vous a dit qu’on était d’énormes fans de la série ?) est décédé tragiquement dans un accident de parachute samedi 8 juillet. Il était un passionné de cette activité et lors d’un saut le week end dernier il a percuté un autre parachutiste et n’a pas survécu à sa chute. « Il avait une voix en or et savait quoi en faire », a déclaré son agent à KHOU 11 News, « Il a toujours été professionnel. Tout le monde aimait travailler avec lui. Il était aussi un brillant producteur et ingénieur. Il était un super ami, un grand homme et un remarquable client. »

Randy Schell, the voice over actor responsible for the "previously on AMC's #TheWalkingDead" line has passed away. #TWDFamily pic.twitter.com/yMhhQZNSKT — TheWalkingDeadWorld (@TWalkingDWorld) 9 juillet 2017

Randy Schell n’a pas fait profiter de son atypique voix rauque qu’à la série produite par AMC, il a également introduit des épisodes de Better Caul Saul, Dancing With The Stars et Life Pieces. Un hommage lui sera rendu ce mercredi au Samurai Karate Dojo à Houston en plus de la multitude de messages qui lui sont adressés sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de sa mort. De son côté le tournage de la saison 8 de The Walking Dead prévue pour octobre prochain continue et on découvrira désormais avec un certain pincement au coeur les premières secondes des nouveaux épisodes… RIP Randy Schell