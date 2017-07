The Walking Dead saison 8 : La nouvelle photo promo de Rick et Maggie en dit long sur la suite

La saison 8 de The Walking Dead débarquera à l’automne prochain sur AMC et nous réserve, espérons-le, des épisodes grandioses à venir. Il faut dire que la plupart des fans avaient été déçus par la précédente saison qui pourtant avait démarré sur les chapeaux de roues après la scène où Negan massacre à coups de batte Glenn et Abraham. Le tout a grandement perdu en rythme ensuite, on ne va pas dire qu’on s’est ennuyé, mais presque ! Les producteurs doivent à présent remonter le niveau de tout ça, le public les attend au tournant pour les nouveaux épisodes. Le teasing commence déjà, et selon l’acteur qui incarne Aaron Ross Marquand, la saison 8 de The Walking Dead sera massive. Une nouvelle photo promo avec Rick et Maggie apparaissant dessus vient d’être dévoilée, et elle en dit long sur ce qui nous attend dans la suite. Décryptage !

Sur cette image publiée par Entertainment Weeky, on voit les deux personnages échanger un regard très symbolique. On retrouve du réconfort, de la confiance et de l’approbation dans les yeux de Rick, tandis que ceux de Maggie montre de la reconnaissance et semble dire qu’elle est prête. La fin de la saison 7 sous entendait que la future maman pourrait prendre le lead de la communauté de La Colline, on est à présent presque sûr qu’elle va mener le groupe dans la bataille contre Negan. Le rôle de Maggie semble plus que jamais déterminant dans les épisodes à venir, et pour son accouchement qui devrait arriver avant la fin de la saison, les fans espèrent retrouver Glenn dans de potentiels flashbacks… Steven Yeun pourrait-il réellement revenir dans la saison 8 de The Walking Dead ?