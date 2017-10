The Walking Dead saison 8 : La mort de Rick prévue pour bientôt ?

On le sait, on l'a toujours su et quelque part, ce n'est qu'une question de temps : le personnage de Rick n'est pas éternel et dans un monde comme celui de The Walking Dead, dire qu'il a réalisé un exploit en restant en vie aussi longtemps serait un euphémisme. On ne va pas se mentir, Rick a échappé à la mort un nombre incalculable de fois. Mais un jour (lointain ou non), il finira par y passer. Et le pire, c'est que c'est Robert Kirkman en personne qui le dit. "Je n’ai pas annoncé la fin de The Walking Dead mais je la connais", a expliqué l’auteur. "À certains moments, nous nous sommes demandés 'ça y est ? Est-ce que l’heure de la mort de Rick est arrivée ?'. Et ça ne l’était pas. Un jour, ce moment arrivera et vous vous direz 'oh mon Dieu, nous y sommes !' Ça pourrait arriver n’importe quand, aujourd’hui comme dans 50 ans. Bon, peut-être pas dans cinquante ans.", a t-il confié lors du NYCC.

La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas demain la veille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mort de Rick ne sonnerait pas nécessairement la fin de la série - du moins, du point de vue de l'équipe de The Walking Dead. Pour Andrew Lincoln par exemple, le show pourrait se poursuivre sans le shérif dans la mesure où de nombreux personnages sont développés. Des morts tragiques, nous en avons vu passer quelques unes depuis le début du show (Glenn, on pense encore à toi) mais celle-ci, pas sûr que l'on s'en remette. Avant de penser au pire, on vous rappelle que la saison 8 de The Walking Dead sera diffusée dès le 22 octobre sur AMC. Et ça, c'est une bonne nouvelle.