Bien que la grève des scénaristes nous ait fait peur, The Walking Dead est bel et bien repartie pour une nouvelle saison : la huitième est actuellement en cours de tournage et normalement, celle-ci devrait introduire de nouveaux personnages récurrents. Par contre, ce qui nous inquiète, c'est un ancien personnage -l'un de ceux auxquels nous sommes vraiment attachés. Dans le numéro 167 des comics, Andrea mourrait après avoir été mordue par un walker - de quoi rendre les fans furieux. D'ailleurs, sa disparition poussera Robert Kirkman à s'excuser, comme J.K Rowling le fait depuis la fin de la saga Harry Potter. Vous nous direz, le personnage d'Andrea est mort dans la saison 3 de la série, il n'y a donc pas lieu de s'alarmer. Et pourtant, si.

Rick et Michonne dans la saison 7

Vous l'aurez remarqué, quelques caractéristiques du personnage d'Andrea se sont reportées sur Michonne (dans la série) - on pense notamment à sa relation avec Rick. La mort d'Andrea annonce t-elle celle de Michonne ? Evidemment, il est trop tôt pour le dire (le rythme des comics étant bien plus soutenu que celui des épisodes). Mais, ce n'est pas à exclure. Après, certains fans sont persuadés qu'il n'y aura jamais d'issue et que tous les personnages finiront par succomber... peut-être est-ce vrai. Mais avant de se concentrer sur la fin, mieux vaut penser à la suite : la saison 8 de The Walking Dead devrait être diffusée en octobre et normalement, nous retrouverons Michonne saine et sauve - le premier combat contre Negan ne l'ayant pas épargnée.