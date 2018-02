The Walking Dead saison 8 : La disparition de Carl confirmée (PHOTO)

Pour faire patienter les téléspectateurs, la production de The Walking Dead sème ça et là quelques photos promo. Et évidemment, ce qui intéressent le plus les fans de la série, c'est le sort de Carl : mordu par un walker, le fils de Rick ne s'en sortira pas. On le sait, on s'y prépare et bien sûr, le Season Premiere sera bien difficile à avaler (mais vous savez quoi ? Si vous avez survécu à la mort de Glenn, alors vous pouvez tout surmonter). En attendant le 25 février prochain, quelques nouvelles photos ont donc été partagées. Et, mauvaise nouvelle, l'une d'entre elles nous donne un aperçu de la situation de Rick après la disparition de Carl.

Après la disparition de Carl

"Cette image vient après la disparition de Carl dans le Mid-Season Premiere. Negan et les Saviors ont déserté Alexandria. Rick et Michonne doivent gérer ce qu'il reste de la ville" , écrit Johnny O'Dell. "Sur cette photo, on les voit éteindre un feu alors qu'ils sont encore choqués des évènements de la veille. Alors oui, c'est l'un des premiers aperçus que l'on ait de The Walking Dead sans Carl". Visiblement, Rick n'aura même pas le temps de se remettre et de faire le deuil de son fils. The Walking Dead reviendra à la fin du mois sur AMC - il vous reste donc trois semaines pour être prêts.