On vous l'accorde, le final de la saison 7 de The Walking Dead ne nous a pas laissé démunis et assoiffés comme ce fut le cas lors de la saison 6. Cette fois, Negan n'a pas joué avec nos nerfs (ce sont plutôt Ezekiel, Rick et les autres qui ont joué avec les siens). Toujours est-il que maintenant, tout le monde frémit à l'idée d'enfin voir la guerre exploser. Nous avons vu la première bataille, certes. Mais ce qui suit sera bien plus explosif. Le problème, c'est q'une grève de scénaristes pourrait bien menacer la suite et donc, la repousser.

Le 2 mai prochain, les scénaristes devraient entamer une grève. Selon Comicbook, ces derniers souhaiteraient manifester pour une augmentation des salaires et vous le savez, c'est généralement à cette période que les sessions d'écriture commencent pour The Walking Dead. Cette fameuse grève, nous la devons à "Writers Guild of America", un syndicat de scénaristes dont le but est de défendre leurs droits. Comme le soulignent nos confrères de chez Konbini, une grève similaire a déjà eu lieu entre 2007 et 2008 et de nombreux shows avaient été touchés (comme Lost ou Breaking Bad, par exemple). Bien que Scott Grimple et les scénaristes de la série ne fassent pas partie du mouvement, ce dernier pourrait bien décider de repousser l'utilisation des scripts du show. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est donc de prier. Verdict au mois de mai !