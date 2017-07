Si la photo promo de la saison 8 de The Walking Dead de Rick et Maggie a apporté une joie non dissimulable dans le cœur des fans, elle n'est rien à côté de cette immense nouvelle offerte par AMC ! La chaîne de diffusion de la série zombiesque, vient, en effet, de dévoiler la date du season premiere de la prochaine saison. Tout le monde prend son agenda : ce sera le dimanche 22 octobre que "TWD" fera son retour. Comme à son habitude, le programme divisera ses 16 épisodes en deux parties : les huit premiers seront diffusés d'octobre à décembre et le reste est prévu pour début 2018, avec une date encore à définir.

La saison 8 de The Walking Dead est particulièrement attendue par les fans qui espèrent pouvoir retrouver l'essence de leur série préférée. Après un départ en trombe - et un final de la saison 6 qui avait mis en émoi les réseaux sociaux - la saison 7 de la série s'était complètement relâchée pour confiner à l'ennui. Les prochains épisodes devront donc redresser la barre scénaristique du programme en préparant ses protagonistes à l'ultime combat contre Negan. Un affrontement qui est d'ailleurs au cœur de la photo promo d'annonce de la date de diffusion du season premiere de la saison 8 de The Walking Dead - récemment teasée par Nick Nicotero - puisqu'on y voit Rick face au fanatique des battes de baseball.