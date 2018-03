The Walking Dead saison 8 : L'épisode 10 réalise la pire audience depuis six ans

Avant la reprise de The Walking Dead sur AMC, on s'attendait clairement à hurler ou à être déçus. Très franchement, même si nous avons tous vu venir la mort de Carl dans le Mid-Season Finale, même si nous étions (un peu) préparés, le choc aura été tout de même difficile à avaler. Et visiblement, les téléspectateurs ont bien du mal à rester accrochés à la série. Avec près de 6,82 millions de téléspectateurs présents, la série a perdu plus d'un millions de fidèles en une semaine. Oui, ç'est assez douloureux.

Pour éviter la mort de Carl, les télespectateurs sont même allés jusqu'à signer des pétitions. Malheureusement, ça n'aura pas suffit. The Walking Dead a -malgré des résultats parfois décevants- été renouvelée pour une neuvième saison. Les choses seront-elles différentes avec un nouveau showrunner ? Il faudra patienter pour avoir une réponse concrète. En attendant, le vent de fraîcheur soufflé par Negan est déjà retombé. L'intérêt est, certes, en déclin mais il faut surtout garder en tête que les chiffres enregistrés ne comptent pas les replays. Mais même si certains téléspectateurs regarderont l'épisode en différé, nous sommes loin des 17 millions de téléspectateurs, qui, il fut un temps, regardaient l'épisode en direct.