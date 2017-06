The Walking Dead saison 8 : Glenn pourrait-il réellement revenir ? Steven Yeun s'exprime

Parmi les morts les plus difficiles à encaisser de toute l’histoire de la télévision, celle de Glenn Rhee en fait définitivement partie. Le personnage de The Walking Dead a fait les téléspectateurs fortement s’attacher à lui grâce à sa simplicité, son humilité et sa loyauté. Alors qu’il s’apprêtait à devenir papa du bébé de Maggie, celui-ci a été sauvagement été assassiné par Negan et sa redoutable batte de baseball entourée de fils barbelés surnommée Lucille. La saison 7 de la série a été empreinte de cette douloureuse perte et marquera certainement à jamais le personnage de Maggie qui semble bien pouvoir se hisser à la tête de La Colline dans les épisodes à venir… Alors que la saison 8 de The Walking Dead devrait revenir à l’automne prochain sur AMC, il se pourrait bien, tenez-vous prêts, que Glenn revienne dans la série. La rumeur persiste, et c’est au tour à présent de l’acteur Steven Yeun de s’exprimer sur le sujet !

« Je reste ouvert, tant que ça a du sens. Je ne voudrais pas que ça fasse forcé, mais s’il y a un moyen pour que le retour de Glenn ait du sens, je suis carrément partant », a-t-il confié. Le producteur exécutif Scott M. Gimple avait également déclaré il y a quelques temps que cette idée était certainement possible… Si les deux partis sont partants, qu’attendent-ils encore ? À l’approche de l’accouchement de Maggie, on a bon espoir de revoir notre cher Glenn dans un flashback ou des hallucinations de sa bien-aimée, comme Sasha en avait eues d’Abraham avant de mourir.