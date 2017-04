La saison 7 de The Walking Dead s’est achevée la semaine dernière sur un Season Finale magistral qui pose les bases d’une suite tout aussi intense. Si le show ne reviendra sur nos écrans qu’à la rentrée prochaine (octobre, si on suit le calendrier habituel), les producteurs commencent déjà à nous teaser la saison 8 de The Walking Dead et une des dernières révélations de Scott Gimple n’est pas passée par l’oreille d’un sourd. Glenn Rhee qui a été cruellement tué par Negan à coup de batte de baseball Lucille au début de la saison 7 pourrait revenir dans la série… mais seulement sous forme de flashback. Et oui, notre cher Glenn est bel et bien mort et il va falloir s'y faire à l’idée !

À l’approche de la naissance du bébé de Maggie, ça ne semble pas complètement insensé que la jeune femme se rappelle de moments avec son défunt mari. Le producteur exécutif a confié à TV Line que cette idée est « certainement possible » et qu’il serait « idiot » de dire que ces flashbacks ne pourraient pas avoir lieu. À voir ensuite avec l’emploi du temps de Steven Yeun qui pourrait avoir trouvé d’autres projets depuis la mort de son personnage mais on parie qu'il ne refusera pas de réendosser le rôle de Glenn qui l’a révélé au grand public. Croisons les doigts, et en attendant on vous invite à vérifier vos connaissances sur la saison 7 de The Walking Dead, l’avez-vous bien suivie ?