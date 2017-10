The Walking Dead saison 8 : Carl dans un nouvel extrait du Season Premiere (VIDEO)

Après six mois de pause, The Walking Dead s'apprête à faire son grand retour sur AMC avec, en guise de Season Premiere, le centième épisode de la série. Evidemment, Mercy s'annonce intense. Mais ce qui rendra ce premier épisode encore plus intéressant, c'est probablement le fait que cette fois, la guerre contre Negan a officiellement été déclarée. Après le sacrifice de Sacha, après l'arrivée de Maggie et d'Ezekiel aux côtés de Rick, on sait que la saison à venir sera massive. A quelques jours du retour du show sur la chaîne américaine, un nouvel extrait a été dévoilé et cette fois, on y retrouve Carl.

A la recherche d'essence, le fils de Rick conduit tranquillement avant de s'arrêter. Alors qu'il erre entre les carcasses de voiture, il entend une voix : "Je vais simplement répéter ce que ma mère avait l'habitude de dire et espérer le meilleur. Quoique tu aies de bon, mise le sur le voyageur. Ma mère disait qu'aider le voyageur, celui qui n'a pas de maison, c'est important. Tu as vu des choses, tu as traversé des choses, j'en ai peur. Tu ne fais confiance à personne. J'ai compris, j'ai compris. Mais aussi, j'ai traversé beaucoup de choses". L'extrait s'arrête (évidemment) au moment où Carl brandit son arme et on ne voit pas le visage de celui qui a énoncé ce fameux discours - si l'on peut appeler ça un discours ? Toujours est-il que de nouveaux visages sont attendus dans ce Season Premiere (on attend d'ailleurs deux nouveaux venus dans la saison). Reste à savoir s'il faudra s'en méfier ou non.

The Walking Dead sera de retour le 22 octobre sur AMC et la bonne nouvelle pour patienter, c'est qu'un crossover entre Fear The Walking Dead et sa grande soeur a été annoncé.