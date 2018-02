The Walking Dead saison 8 : Et si (SPOILER) survivait ? Une théorie refait surface !

L'attente se fait longue depuis la diffusion du mid-season Final et si un nouveau trailer de la suite de la saison 8 de The Walking Dead vient d'être dévoilé, ce n'est pas pour autant que nous avons les réponses aux questions que l'on se pose ! D'ailleurs, on en sait un peu plus sur le sort de Carl (enfin, on se comprend...) Si tout pousse à nous faire croire que le personnage fraîchement mordu par un zombie vivrait ses derniers instants dans la série, les fans n'en sont pas si certains... C'est lors d'une conférence, le Walker Stalker Cruise Q&A panel, que Robert Kirkman a semé le doute en affirmant : "Il (Carl) n'est pas encore mort. Il pourrait ne pas mourir, on ne sait jamais."

What ? Comment ça ? L'auteur de la série zombiesque joue-t-il avec nos sentiments ? Il semblerait bien que oui. Depuis, une horde de fans s'est questionné sur l'un des rebondissements les plus espérés de la série : l'immunité de Rick. Car en effet, l'une des seules manières de sauver Carl resterait une potentielle immunité de Rick, qui s'appliquerait également à son fils, ou encore qu'Eugene trouve un remède au virus... On ne sait pas vraiment quelle solution serait la plus probable. Bon, qu'on se le dise, il faut aussi fortement s'attendre à ce que Carl fasse ses adieux dans les dernières scènes de la série après cette morsure inattendue... Qu'en pensez-vous ?