The Walking Dead saison 8 : Et si la mort de Rick se tramait ? 

Respirez : Si jamais Rick devait mourir dans la série, cela ne serait pas pour maintenant. Mais la vérité, c'est qu'il faudra bien commencer à s'y faire. Dans The Walking Dead, deux camps s'affrontent : il y a d'abord ceux qui ne jurent que par Rick, ceux qui pensent qu'il bâtit un futur pour lui et pour son fils Carl (qui, visiblement, ne devrait même pas être là pour le voir). Et puis, on a ceux qui sont persuadés que comme les autres, Rick finira par passer l'arme à gauche - et après avoir vu Glenn et Abraham mourir, autant vous dire qu'on se prépare à le voir tomber. Toujours est-il que dans les comics (à compter de l'issue 175, pour être précis), il semblerait que la mort de Rick soit -lentement mais sûrement- en train de se préparer.

Rick dans la saison 8 de The Walking Dead

Ajoutez à cela les déclarations de Robert Kirkman au Comic Con de San Diego en 2017 : "Je l'ai déjà dit avant mais Rick ne survit pas à la fin. C'était il y a des années alors peut-être avez-vous oublié mais je prévois qu'il y plus d'histoire après sa mort éventuelle". Et on ne va pas se mentir : si la mort de Rick sert l'intrigue, elle ne peut qu'être bénéfique à The Walking Dead. "Il y a deux ou trois ans, j'y ai pensé, j'avais une assez bonne idée de fin. Je travaille autour de cette idée depuis alors je sais exactement où je vais et ce qui se passera une fois que j'y serai".

Parce que la série est en retard sur les comics, Rick a encore quelques beaux jours devant lui - enfin, façon de parler, évidemment. Toujours est-il que si vous préférez la version comics, il va falloir vous préparer : les jours de Rick Grimes sont comptés.

The Walking Dead sera de retour en février sur AMC pour la suite (et la fin de la saison 8).