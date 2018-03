The Walking Dead saison 8 : Et si la fin de la série avait déjà été spoilée ?

Si vous suivez encore The Walking Dead, alors vous avez vu arriver un nouveau personnage récemment : Georgie. Peut-être ne lisez-vous pas les comics mais si c'est le cas, alors peut-être que comme de nombreux téléspectateurs, vous avez fait le repprochement entre Gerogie et Pamela - personnage emblématique de la bande dessinée. Pour rappel, Pamela est à la tête d'environ 50 000 de survivants qui, à eux tous, forment le Commonwealth. Bien que Pamela n'ait été introduite que très récemment dans les comics, on peut commencer à supposer qu'elle et Georgie ne serait qu'une seule et même personne. Ou alors, que Georgie est son équivalent à l'écran. Et si c'est le cas, alors il se pourrait que les scénaristes soient -lentement mais sûrement- en train de préparer la fin de la série.

Si l'on se penche un peu plus sur les comics, on réalise que le Commonwealth est suffisamment équipé pour survivre. Nouvelles technologies, une société hiérarchisée... tout est réuni pour avoir ne serait-ce qu'un semblant de vie normale. Parce que la série a été reconduite pour une nouvelle saison, il est encore tôt pour penser à une fin éventuelle. Pourtant, un jour, The Walking Dead tirera sa révérence. Après, mieux vaut ne pas tirer de conclusions trop hatives, tout cela ne reste que suppositions. Toujours est-il que si Rick décidait de se lier à Georgie, alors il pourrait avoir la vie presque paisible qu'il mérite.

On ne va pas se mentir, on préfère cette fin à un bain de sang. Oui, il s'agit de The Walking Dead et oui, le sang coule toujours un peu trop. Mais après toutes les horreurs vécues, un peu de calme ne serait pas de refus. Mais, qui vivra verra !