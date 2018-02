The Walking Dead saison 8 : Episode 9, les premières vidéos du Mid-Season Premiere 

Vous vous souvenez du premier épisode de la saison 7 ? Lorsque nous ne savions absolument pas qui finirait par mourir sous les coups de Negan ? Après ça, on a vu Glenn et Abraham se faire massacrer. Et ça, on ne s'en est jamais vraiment remis. Eh bien là, pour faire simple, c'est exactement ce qui nous attend - à la seule exception que l'on sait que c'est Carl qui disparaîtra. Dans le Mid Season Premiere qui sera donc diffusé ce soir, le fils de Rick va succomber. Et après presque huit ans, on aurait presque l'impression de perdre un pote - même si parfois, admettons-le, on a voulu lui mettre quelques claques.

Carl a bien grandi. D'abord ami, puis combattant et, plus tard, héros, il a su se faire une place dans The Walking Dead. Et sa mort changera à jamais son père. Parce que Carl était un personnage emblématique de la série, son absence devrait changer sa dynamique - et qui sait, peut-être que les téléspectateurs retrouveront ce qu'ils aimaient tant dans le show. Aussi, cet épisode devrait proposer de nombreux flash back. Traduction, l'épisode 9 ressemblera fort au premier de la saison. Alors tout ce qu'il nous reste à dire c'est "patience, force, courage". Rendez-vous sur AMC !