The Walking Dead saison 8 : Episode 6, Une rencontre, des négociations et un sauvetage dans The King, The Widow & Rick (recap) 

Alors que la semaine dernière Negan était en pleine confession avec Gabriel, on change cette fois de décor. Comme le titre de l'épisode l'indique, The King, The Widow & The Rick se focalise essentiellement sur ces trois personnages. A Hilltop, Maggie se retrouve dans la position inconfortable de la "Bergère". Jesus a ramené des Saviors et pour l'heure, elle les maintient à l'extérieur de la Colline. Le souci, c'est qu'elle entend deux sons de cloche : d'un côté, Gregory la somme de protéger sa communauté et de l'autre, Jesus veut les épargner : "à la fin de la journée, tu es la bergère. Et tu ne peux pas laisser les loups au milieu de tes moutons", lâchera Grégory.

Maggie face à une décision difficile

De son côté, Rick essaie de négocier avec Jadis. Souvenez-vous, la leader de la décharge avait trahi Alexandria en rejoignant la team de Negan à la fin de la saison 7. Cette fois, Rick a compris son fonctionnement : "tu prends mais ne te dérange pas", lui lance t-il. Traduction, Jadis va là où est son intérêt et basta. Voilà pourquoi Rick lui propose de le rejoindre : il a déjà attaqué les Saviors, ils sont en position de faiblesse. Ce qu'il lui propose est au-delà de tout ce que Negan aurait pu lui promettre par le passé. Sauf qu'il en faut plus pour impressionner Jadis qui renvoie Rick dans son conteneur. "Il parle trop", pointera t-elle.

Parallèlement, Rosita et Michonne s'en vont voir les dégâts causés chez les Saviors : Michonne veut voir ce que le plan a donné afin de "faire taire l'alarme" qui résonne dans sa tête. Rosita l'accompagne et sur la route, elles entendent de la musique. S'il y a bien une chose que l'on a retenu de toutes ces années à regarder des séries, c'est qu'il ne faut JAMAIS (sous aucun prétexte) suivre la musique flippante. On vous le donne dans le mille, elles la suivent. Voilà comment elles se retrouvent au milieu d'une réserve, appartenant aux Saviors. Là, elles se battent contre Zee et Leo, deux Saviors décidés à monter en grade auprès de Negan. Alors qu'elles étaient à deux doigts de se faire tuer, Daryl et Tara arrivent à temps.

Carl, lui, désobéit à son père et finit par retrouver l'inconnu de la station service. Siddiq (l'un des personnages teasés avant cette nouvelle saison) est un solitaire qui aurait tué 237 walkers (à un ou deux près) et qui n'aurait abattu qu'une seule personne. Carl et lui ont une brève conversation sur le bien et le mal et surtout, sur l'héritage parental. Alors que Siddiq estime qu'il est important d'obéir à ses parents, Carl a la meilleure réplique qui soit : "Si j'obéissais à mon père, je ne serais pas là. Et je ne te ramènerai pas chez moi". Visiblement, Alexandria vient de gagner un nouveau membre.

Ezekiel en deuil

Enfin, Carol fait son possible pour tenter d'aider Ezekiel. On a assisté à la chute du roi dans l'épisode 4 et visiblement, ce dernier est encore traumatisé. Le deuil de Shiva, les pertes humaines... tout ça le hante. Heureusement, Carol trouve les bons mots. De son côté, Maggie prend sa décision : déjà, elle vire Gregory du paysage en le laissant avec les prisonniers. Ensuite, elle décide de se servir de ces fameux prisonniers comme monnaie d'échange. Les Saviors contre les siens. L'épisode se termine sur un Rick qui attend, seul dans l'obscurité de son conteneur. Quelle carte lui reste -il à abattre face à Jadis ? Réponse la semaine prochaine sur AMC !