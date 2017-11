The Walking Dead saison 8 : Episode 6, les premières vidéos de The King, the Widow and Rick

The Big Scary U (diffusé la semaine dernière) nous montrait une nouvelle facette de Negan. Pour rappel, le leader des Saviors se confiait à Gabriel et à travers cette conversation, les téléspectateurs ont pu prendre conscience de la façon dont Negan fonctionnait. Convaincu de faire le bien et d'agir du mieux qu'il peut, Negan sera même allé jusqu'à expliquer pourquoi il n'est pas responsable de la mort de Glenn et Abraham. Alors qu'on imaginait le Père Gabriel vivre ses derniers instants aux côtés du leader sanguinaire, ce dernier semble persuadé que s'il a atterri dans cette caravane, c'est pour prendre cette confession surprenante. The Big Scary U était de loin l'un des meilleurs épisode de cette huitième saison et maintenant, il faut se pencher sur l'épisode suivant. Visiblement, Carl se mettra en danger dans The King, the Widow et Rick.

Les rumeurs concernant les séries, on a appris à ne plus les écouter. Pourtant, certaines concernant Carl sont tenaces, au point que cette simple bande annonce suffit à nous faire douter. Le fils de Rick pourrait-il vraiment mourir dans les épisodes à venir ? Ce serait un risque à prendre pour les scénaristes, certes, mais ce serait surtout un bon moyen de choquer les téléspectateurs. Toujours est-il que dans The King, the Widow and Rick, Carl va s'aventurer hors d'Alexandria et s'exposer au danger.

Mais alors, pourquoi irait-il à l'encontre des ordres de son père ? Souvenez-vous, au début de la saison : Carl tombait sur un inconnu, dans une station service. Sauf que Rick arrivait à temps, tirant dans le vide pour l'effrayer. Un peu plus tard, Carl était revenu lui déposer de la nourriture - accompagnée d'un "Sorry" griffonné. Visiblement, dans cet épisode, Carl sera à la recherche de cet inconnu. On ne va pas se mentir, Carl ne devrait pas mourir maintenant. Mais il se murmure qu'il ne survivrait pas au Mid-season Finale.

Rendez-vous sur AMC pour la suite de The Walking Dead !