The Walking Dead Saison 8 : Episode 5, Negan se confesse dans "The Big Scary U" (récap)

Chaque semaine, la chaîne américaine diffuse un nouvel épisode de la saison 8 de The Walking Dead. Si la semaine dernière, nous vous faisions le récap de l'épisode 4 intitulé "Some Guy" dans lequel nous vous comptions la chute du Roi Ezekiel, le nouvel épisode a lui aussi, son lot de surprises. On assiste à la confrontation directe entre le Mal (Negan) et le Bien (Père Gabriel) et autant vous dire que cet épisode est de loin le plus intéressant de cette nouvelle saison. Il s’ouvre sur la visite de Grégory chez Negan au Sanctuaire. C'est donc un flashback (pour nous téléspectateurs), qui précède l’attaque de Rick et les siens chez les Saviors. Pendant presque 10 minutes, on découvre alors un Negan plus remonté que jamais face à Grégory qui, à en croire Negan, semble jouer sur deux tableaux. On réalise que Gregory est alors retourné à La Colline avec un plan de trahison (sans grande surprise) bien clair, orchestré par le leader des Saviors.

La scène tant attendue de la caravane arrive enfin. Negan et le père Gabriel sont tous les deux reclus, à leur insu, dans le bolide encerclé par les walkers. Alors que l’on pensait le père Gabriel dans une mauvaise position, le leader des Saviors nous prouve le contraire. On découvre alors un côté humain de Negan que nous n'avions jamais vu jusqu'à ce jour. On prend conscience de la façon dont il voit les choses, notamment par rapport à la tuerie sur Glenn et Abraham. "Je les ai tués mais je ne les pas envoyés à la mort. C’est Rick le responsable." À ses yeux, il est innocent, simple exécuteur de ce qui devait être fait. Negan demande au père Gabriel la raison pour laquelle il a décidé de sauver Grégory. "Je ne veux pas mourir en vain" affirme le père Gabriel. Si ce dernier ne sait pas vraiment pourquoi il a secouru Grégory, il pense l’avoir découvert. Et cela laisse place à une scène marquante de cette saison, dans laquelle le pasteur réalise que son destin est en lien avec celui de Negan : "Je pense que j’ai fait ça pour finir ici, afin de prendre ta confession."

Dans cette discussion, on découvre que Negan pense radicalement faire le bien dans ses actes. Il souhaite, comme il l'explique, faire régner un peuple uni et prospère, et sera prêt à tout pour y arriver. Ce qui est déroutant dans cet épisode, c’est de prendre conscience que Negan est tout aussi humain que Rick, ce qui amplifie la complexité de ce personnage. "Je n’ai tué personne sans que cela ne soit nécessaire". Le père Gabriel est bien décidé à faire parler Negan. Il tentera tout, même de le piéger, afin de prendre sa confession. Ils sont désormais bien pris au piège par les walkers. Negan souhaite faire équipe avec le pasteur, qui lui refuse ce droit avant de n’avoir accepté la confession. "Mon pire péché a été de fermer la porte à mes fidèles (...) Aujourd’hui, je t’offre l’absolution, le pardon. absolu" À la grande surprise des téléspectateurs, Negan se confesse : "Ma première femme était une vraie femme. Ma seule vraie femme. Jusqu’à ce que la mort nous sépare. Je lui mentais, je la faisais cocue. Elle était malade. Elle est morte pendant ce merdier. J’ai pas réussi à la tuer. C’est en ça que j’ai été faible. C’est la seule chose que je dois confesser." Gabriel le pardonne. Ils se recouvrent alors de sang de zombies et traversent tous les deux parmi les walkers, jusqu’à ce que Gabriel ne se fasse attaquer. Negan le sauve et à leur tour, ils vont se protéger mutuellement. Ils sont désormais pris au piège.

On apprend rapidement que Eugène semble avoir définitivement tourné sa veste, se sentant désormais entièrement "Negan". Il lie même une amitié avec Dwight. De leur côté, Rick et Daryl tentent de trouver une solution pour en finir avec les Saviors, jusqu’à ce que cela ne dégénère. Ils ne sont pas d'accord sur la manière d'opérer. Une bagarre éclate entre les deux, et fera perdre quelques armes et une voiture dans une explosion qu'ils ont causé. Ils prennent alors deux chemins séparés.

Alors que tout le monde le pensait mort, Negan nous offre une scène de retour magistrale, au bruit de son sifflement. On observe alors une admiration indéniable du père Gabriel pour le leader. Le pasteur est alors emprisonné. L'épisode se termine sur une découverte d'Eugene qui ne va pas plaire aux fans du Père Gabriel puisque tout laisse à penser qu'il a été mordu en voulant échapper aux walkers. Est-ce la fin pour le Père Gabriel ? Comment va réagir Negan ? Que va-t-il se passer pour Rick et les siens, perdus et très affaiblis par ce combat qui n'est clairement plus à leur avantage ? La suite, lundi prochain !