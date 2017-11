The Walking Dead saison 8 : Episode 5, les premières vidéos de The Big Scary U

La chute fait mal. La semaine dernière, Some Guy nous peignait la destitution du roi Ezekiel. On l'a connu optimiste et combatif mais cette fois, le roi n'est plus. Dans l'épisode précédent, Ezekiel a vu ses hommes mourir, il en a vu le sauver mais surtout, il a perdu Shiva. La guerre contre Negan a raflé de nombreuses vies mais chez les fans de The Walking Dead, la mort de Shiva restera comme l'une des plus marquantes. Mais cette semaine dans The Big Scary U, on retrouvera Negan. Toujours coincé avec le Père Gabriel, ce dernier se montrera plus menaçant que jamais.

Pour rappel, le Père Gabriel et Negan sont toujours coincés ensemble. A l'extérieur, les zombies rôdent toujours et à partir de là, deux options sont possibles : la première, c'est que Negan pourrait tuer Gabriel (pour se venger mais aussi pour provoquer une diversion). Mais, il pourrait aussi décider de s'allier à lui. Chez les Saviors, on recherche le traître qui a permis à Rick de mener son plan à bien et clairement, Dwight sera le centre de l'attention - comme Eugene, d'ailleurs.

Cet épisode signera t-il l'arrêt de mort de Gabriel ? Celui de Dwight ? Réponse dimanche sur AMC.