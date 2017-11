The Walking Dead saison 8 : Episode 4, les premières vidéos de "Some Guy"

Dans l'épisode 3, on essayait (difficilement) de déterminer qui étaient les véritables monstres : le clan de Negan ou bien, celui de Rick ? La vérité, c'est que même si on aurait tendance à ranger Negan et les Saviors dans la case des grands méchants (Nope, on ne s'est pas remis de la mort de Glenn), The Walking Dead nous apprend que tout n'est pas blanc ou noir et que parfois, il faut savoir regarder les choses sous différents angles pour bien les comprendre. Rick et Negan ont tous les deux fait des choses atroces pour survivre si bien qu'il est parfois difficile (voire impossible) de déterminer qui a tort.

Or, dans Some Guy, ça ne sera pas Rick qui se retrouve en difficulté. Cette fois, c'est l'équipe d'Ezekiel qui est touchée et Carol qui se retrouve en danger.

En ce qui concerne le synopsis de l'épisode, Some Guy annonce un changement de taille : visiblement, les Saviors seront dotés d'une nouvelle arme qui pourrait bien leur permettre de prendre l'avantage. Jusque ici, Rick avait réussi à s'élever contre Negan et surtout, il avait prouvé qu'il était toujours un leader. Mais parce que nous sommes dans The Walking Dead (et parce que rien ne dure jamais dans cette série), Negan et sa bande pourraient bien reprendre la main.

Qu'en sera t-il de Carol dans ce nouvel épisode ? Réponse cette nuit.