The Walking Dead saison 8 : Episode 4, La chute du Roi Ezekiel (récap)

Chaque semaine, AMC diffuse un nouvel épisode de la saison 8 de The Walking Dead. La semaine dernière, nous vous faisions le récap de l'épisode 3 intitulé "Monsters" dans lequel nous nous demandions qui du clan de Negan ou de Rick étaient vraiment les monstres. Aujourd'hui, nous assistons concrètement à la chute du Roi Ezekiel dans "Some guy", l'épisode 4. Centré autour du Roi, celui-ci illustre la descente aux enfers du leader charismatique, qui semble prendre conscience de la réalité du monde dans lequel il vit. Fini l'optimisme, place à la fatalité. L’épisode s’ouvre sur le réveil d’Ezekiel, sans apparat ni allure de roi. On assiste à un flashbacks des au revoir de son armée à leur famille lors du départ au combat contre Negan et les saviors. "On va se battre, on va saigner, mais nous allons sourire." s'exprimait le Roi. On est alors nous, téléspectateurs, témoins de l’une des scènes les plus marquantes de cette saison, à savoir le retour à la réalité du Roi Ezekiel. Il vient de perdre une grande majorité de ses hommes, qu’ils découvrent tous morts, au sol. Il est envahi par la peine pendant que ses soldats commencent leur transformation en zombie. Que va-t-il faire ? Comment va réagir le roi ? Comment va-t-il s'en sortir ?

Carol continue son avancée contre les Saviors tandis qu'Ezekiel est désormais pris en otage, et que Shiva a disparu. Tout semble sonner comme le début de la fin pour le leader du Royaume. Mais alors qu’il allait se faire décapiter par l’un des sous-fifres de Negan, il est sauvé par Jerry, l’un de ses soldats les plus fidèles. Le Roi Ezekiel n’est plus, c’est désormais un soldat parmi les autres, un survivant. Là encore, alors qu’ils sont pris au piège par des saviors, ils sont sauvés in extremis par Carol.

De leur côté, Rick et Daryl réussissent à récupérer les mitraillettes, tandis qu'Ezekiel est à la traîne, et qu'il ralentit le groupe. Ils sont désormais encerclés par les zombies.

"Je ne peux pas vous laisser, vous êtes mon roi" s'exprime Jerry, toujours fidèle à son chef. "Non, je ne le suis pas" s'écrit Ezekiel, qui souhaite se sacrifier. La réalité fait mal. Mais ce n'est pas fini... Dans son acte héroïque, le Roi est secouru par Shiva, son tigre. Shiva meurt sous l'appétit insatiable et sanguinaire des walkers. C'est un coup dur ultime pour le roi, qui ne l’est définitivement plus. Tous les trois rentrent au royaume, sans Shiva, sans espoir. La suite, la semaine prochaine ! Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? En attendant l'épisode 5, pensez-vous que SPOILER a trahi Rick ?