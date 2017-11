The Walking Dead saison 8 : Episode 3, les premières vidéos de Monsters 

La guerre se poursuit entre les Saviors et les communautés menées par Rick. Bien que Negan ait été le grand absent de l'épisode précédent, son ombre plane (encore et toujours) au-dessus de la tête de Rick : les balles fusent, le combat fait rage et on se demanderait presque où est-ce que les tireurs trouvent leurs munitions. Toujours est-il que cette fois, l'un des groupes sera en difficulté : Carol et Ezekiel vont finir encerclés et malgré le discours rassurant du leader du Royaume, les choses devraient se corser.

Mais ce que tout le monde attend avec Monsters, c'est d'en savoir plus sur Morales. Bien connu des téléspectateurs de la première heure (rappelons que Morales était dans le premier groupe de Rick), le personnage a fait un retour fracassant dans The Damned. Aussi, notez que Gregory sera de retour à Hilltop. Après avoir rejoint les Saviors, il fera face à Maggie - qui n'est plus celle qu'il a connu.

L'épisode sera diffusé cette nuit que AMC avant d'être mis à disposition sur OCS.