The Walking Dead saison 8 : Episode 3, le clan Negan vs le clan Rick, qui sont vraiment les monstres ? (récap)

Qui dit lundi, dit nouvel épisode ! La semaine dernière, nous découvrions l'épisode 2 de la saison 8 de The Walking Dead où Rick retrouvait un visage familier (et dont nous vous faisions le récap). Aujourd'hui, on réitère avec l'épisode 3 de la série phare d'AMC, intitulé "Monsters". Souvenez-vous. Dans l'épisode de la semaine dernière, le Roi Ezekiel débordait de confiance, et Rick se retrouvait nez-à-nez avec un fantôme du passé : Morales. Et bien ce nouvel épisode reprend là où le précèdent c'était arrêté. Le roi est toujours confiant - et sa positive attitude fonctionne, et Rick est désormais face à Morales qui a définitivement appelé les saviors : "On est pas les mêmes gars que ceux qu'on était avant, car maintenant tu es un monstre." affirme Morales. On découvre par la même occasion que Negan a interdit à tous les saviors de tuer "Rick, la veuve, et l'enfant", à savoir Rick, Maggie et Carl. De leur côté, Tara, Jesus, Morgan et le reste transportent les saviors qui se sont rendus. Et si Morgan et Tara ont hâte que justice soit faite, Jesus n'est toujours pas pour la vengeance. "Ce sont d'abord des humains." Abraham et Glenn l'étaient aussi (Nous, rancuniers ? Pas du tout).

Si Rick tente d'expliquer à Morales qu'il n'est pas le monstre de cette histoire en expliquant ce que le grand méchant Negan a fait à ses proches, celui-ci semble bien déterminé à "être Negan". Alors que Morales était décidé de faire capturer Rick en lui prouvant qu'il est lui-même devenu un monstre, Daryl le tue d'une flèche, contre l'avis de Rick. Le leader semble alors commencer à observer la perte d'humanité de son clan. Mais c'est trop tard, les Saviors arrivent. En parallèle, le groupe de Saviors capturés par Morgan et les autres se font attaqués par une horde de walkers. Une poignée des partisans de Negan parviennent à s'échapper, poursuivis et rattrapés par Morgan. Épuisé et énervé, ce dernier tente d'expliquer à Jesus, optimiste, que les monstres ne changent pas, plus maintenant, et que la seule solution est de les tuer. Jesus n'est pas d'accord. "Après la guerre, viens la paix (...) On va trouver une solution, Maggie va trouver une solution." Dans cet épisode, le leadership de Maggie se fait grandement ressentir, malgré son apparition que très rarissime à l'écran.

Rick et Daryl sont attaqués par les saviors tandis que le désaccord entre Jesus et Morgan les mènent à se battre. En réalité, tout pousse à croire que Morgan est en train de perdre la tête : "Je sais que je n'ai pas raison, je le sais, mais ça ne veut pas dire que j'ai tort... Je ne peux pas participer à ça." Après avoir abandonné le père Gabriel, Gregory revient à la Colline, mais Maggie n'est pas d'accord. Elle lui accorde malgré tout son droit d'entrée, bien qu'il ait retourné sa veste lorsqu'il était forcé par Negan. Aaron fait une triste découverte. Eric est mort et transformé. Rick confie le bébé de Morales, Gracie, à Aaron, dévasté par la tristesse. Une fois de plus, Daryl montre au chef d'Alexandria qu'il n'a plus de pitié, ni de moral face à l'ennemi. Cet épisode nous pousse alors à nous demander : qui sont vraiment les monstres ? Malgré son optimisme, le Roi Ezekiel, Carol et leur groupe se font finalement attaqués à distance... Que va-t-il se passer pour la suite ? Qui va perdre la vie ? La réponse, la semaine prochaine !