The Walking Dead saison 8 : Episode 2, Rick retrouve un visage familier dans "The Damned" (recap)

Depuis la semaine dernière, la série phare d'AMC a enfin fait son retour avec un Season Premiere inondé de zombie qui attaquaient Negan dans le premier épisode de la saison 8 de The Walking Dead. Aujourd'hui, place à l'épisode 2, intitulé "The Damned". On peut dire que celui-ci est majoritairement ponctué de tirs, de combats et de détails à couper le souffle. Aucune trace de Negan dans cet épisode qui commence là où s'était arrêté le Season Premiere. Carol, Ezekiel et leurs coéquipiers viennent d’être attaqués par une grenade. Tout est flou. Tout ce qui ressemblait auparavant à une guerre froide est terminée, et laisse place à la vraie guerre ouverte. Les habitants d’Alexandria, de La Colline et du Royaume attaquent les Saviors de tous côtés.

Pour Rick, Daryl et la totalité de leur groupe, c'est une grande première : ils ont l'avantage face aux saviors, face à Negan. Dans cet épisode, on réalise que la vengeance est un moteur nécessaire pour gagner la guerre ultime, mais qu'elle est aussi ce qui peut conduire un humain à sa perte. Et malheureusement, la ligne entre les deux est très fine. On le remarque à plusieurs reprises notamment lorsque Jesus tente d’épargner l’un des travailleurs du clan des saviors qui se dit avoir été forcé par Negan. Tara n'est pas de cet avis et elle s'avère avoir raison. Jesus se retrouve pris en otage par ce dernier mais finira par s'en sortir en immobilisant le savior. "Ce n'est pas une histoire de vengeance." Ce n'est pas l'avis de Tara qui affirme : "Ce n'est pas de la vengeance, on a une mission, il faut s'y tenir."

De son côté, Morgan n'arrête pas de replonger dans un souvenir de la saison 6 : celui où Rick lui ordonne de tuer les Saviors, choix qu'il préfère refuser. Ce temps là est révolu puisque Morgan est désormais une vraie machine de guerre, armé et nourrit par la vengeance. Il est inarrêtable. Alors qu'il frôle presque la folie, Jesus lui rappelle les vraies raisons de leur venue. Soit les Saviors capitulent et gardent la vie, soit ils refusent, et ils meurent. De leur côté, la confiance d'Ezekiel tend à agacer Carol : "Tout le monde ne survivra pas, tout le monde n’en ressortira pas vivant." Mais il semblerait que la bonne humeur du Roi soit contagieuse. On retrouve alors Daryl, seul, dans une scène assez furtive, qui se souvient de son temps passé en captivité chez les Saviors. Éric décède sous les yeux d’Aaron en tentant de le protéger.

Dans une scène angoissante, Rick est attaqué à mains nues par un Savior, qu’il finit par tuer de ses mains. Il découvre alors que l'homme était un père de famille, qui tentait de protéger son bébé. Qu’est-ce qui le différencie désormais de ces monstres sans cœur ? Comme on vous le précise plus haut, la ligne est très fine. Alors qu'il continue de chercher des armes pour son clan, Rick est alors à pris en otage par un visage bien familier... Morales ! Si vous ne remettez pas le personnage, c'est parce que sa présence remonte à la saison 1. Il faisait partie du tout premier groupe formé par Rick, Laurie, Carl, et Shane. Avec sa femme et son enfant, Morales avait décidé de ne pas suivre le groupe jusqu'à CDC et de rester à Atlanta. Il a donc par la suite croisé, la route de Negan. Va-t-il tuer Rick ? La réponse dimanche prochain !