The Walking Dead saison 8 : Episode 2, les premières vidéos de The Damned

Le Season Premiere de la saison 8 (intitulé Mercy) aura clairement marqué le retour de Rick en tant que leader. On se souvient que les attaques et les menaces de Negan l'avaient brisé, au point que l'on doutait de le voir (vraiment) se relever. Mais dans Mercy, celui qui guide Alexandria a montré qu'il n'avait plus peur et qu'il comptait bien se venger. Résultat, le Royaume, Hilltop et Alexandria ont établi un plan millimétré pour prendre le Sanctuaire au piège. A la fin de l'épisode, c'est un Negan blessé (et en colère) qui se retrouvait face au père Gabriel - et on ne donne pas cher de sa peau. D'ailleurs, le teaser de The Damed va en ce sens : Negan veut se venger et connaissant le personnage, il ne lésinera pas sur les moyens.

Et l'affrontement va se poursuivre. Cette première attaque du groupe ne sera pas la dernière et les ripostes de Negan n'y changeront rien : Rick est déterminé à le neutraliser. Même si les plans semblent bien huilés, même si tout est prêt, on n'est jamais à l'abris de rien : dans The Walking Dead, la meilleure des stratégie peut -être ruinée à cause d'une horde de zombies. Ca, on a fini par le comprendre au bout de huit ans ! L'union fait-elle vraiment la force ? Les groupes parviendront-ils (ensemble) à affaiblir les Saviors plus qu'ils ne le sont déjà ? Réponse ce soir sur AMC !