Alors que tout le monde prie pour que la grève des scénaristes n'ait pas d'impact sur le tournage de The Walking Dead, la production continue de préparer la suite. Et pour ça, elle est à la recherche d'acteurs pour incarner deux nouveaux rôles - probablement récurrents. D'abord, sachez que tous deux devraient être dans le camp de Rick - autrement dit, ils pourraient se battre contre les Saviors à ses côtés. On commence donc avec Dillon. Dillon est jeune (il a environ vingt ans) et serait un travailleur manuel (selon TV Line). Il devrait plaire aux téléspectateurs dans la mesure où il manierait le sarcasme comme personne. Aussi, nous ferons la connaissance d'Abbud. Abbud sera sûrement un personnage plus difficile à cerner en raison de son caractère : il survécu seul pendant un long moment et parce qu'il est habitué à vivre en solitaire, la vie en communauté devrait lui demander beaucoup d'adaptation.

Notez bien que les annonces concernant les castings demandent des acteurs disponibles pour plusieurs saisons. Il y a donc fort à parier qu'il deviendront des personnages récurrents. Evidemment, voir de nouveaux personnages arriver devrait donner un petit coup de fouet à la série, même s'il n'auront pas l'impact de Negan. On se souvient qu'après son arrivée, la tension était montée d'un cran. Mais là, ce que tout le monde attend, c'est la guerre qui se profile. Les nouveaux venus prendront-ils part à la révolte ? On verrait mal le contraire se jouer mais parce que dans The Walking Dead les traîtres ne sont jamais loin (voir le Final de la saison 7) , mieux vaut ne pas mettre la charrue avant les boeufs. Réponse en octobre, donc.