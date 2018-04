The Walking Dead saison 8 : Des audiences en chute libre, Carl prévu dans le final... la série peut-elle remonter ? 

En ce moment, les audiences ne sont pas au beau fixe pour The Walking Dead. Au cours de la diffusion de la huitième saison, la série aurait même enregistré le pire score de son histoire depuis des années, ce qui nous pousse à croire que Negan a fait son temps. Les téléspectateurs sont mitigés : certains veulent passer à autre chose tandis que d'autres apprécient le leader des Saviors. Toujours est-il qu'en ce moment, même le charisme de Negan ne suffit pas à remonter les scores du show d'AMC. Si le Premiere de la saison 8 a réuni près de 11,4 millions de téléspectateurs, les épisodes qui ont suivi ne peuvent pas en dire autant : une moyenne de 6,5 millions de téléspectateurs et pour le précédent, 6,3. Pour expliquer cela, Scott Gimple a déclaré que "les gens regardent The Walking Dead de différentes façons. Mais c'est excitant de voir que la série est toujours première en live et que les gens partagent tout ça en direct".

"Si The Walking Dead était une personne qui était propulsé en 2018, elle ne reconnaîtrait plus le monde. Alors c'est totalement fair play de dire que les audiences ont baissé mais c'est un peu idiot de ne pas évoqué la totalité de la télévision", poursuit-il. Parce que notre façon de consommer la télé a changé, les audiences ne sont pas nécessairement exactes : on enregistre une baisse, certes, mais il faut aussi compter le replay et le streaming.

Carl et Rick dans un flash back

Evidemment, les morts (inévitables) de quelques personnages principaux ont démoralisé les téléspectateurs. Cette saison, c'est la disparition de Carl qui les a mis hors d'eux - au point qu'une pétition a carrément été mise en place. La bonne (ou mauvaise, au choix) nouvelle, c'est que des flash black intégrant Carl sont prévus dans le final - de quoi nous faire pleurer. L'ultime épisode de la série devrait réunir quelques millions de téléspectateurs et, qui sait, peut-être fera t-il aussi bien que le Premiere.