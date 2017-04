The Walking Dead saison 8 : Date de tournage, morts possibles... Jeffrey Dean Morgan balance

La saison 7 de The Walking Dead s’est achevée sur un Season Finale en demi-teinte mais qui laisse présager une suite plutôt excitante. En effet, le groupe de Rick a enfin gagné sa première bataille sur les Saviors et devrait être plus puissant et confiant que jamais dans la saison à venir. Vaincront-ils l’impitoyable Negan ? Les morts de Glenn, Abraham et Sasha seront-elles vengées ? Réponse à l’automne prochain, et si on avait eu peur que la diffusion de la saison 8 de The Walking Dead puisse être retardée par la grève des scénaristes, rassurez-vous, le tournage va bientôt commencer et c’est Jeffrey Dean Morgan qui a balancé la date de début à la dernière Walker Stalker Con. Tenez-vous prêts, la production de la saison 8 de The Walking Dead débutera le 25 avril prochain soit dans six petits jours !

Côté intrigue, le scénario est sûrement l'un des secrets les mieux gardés des States et l’acteur n’a pu nous sortir qu’une petite plaisanterie sur deux possibles disparitions. « Je n’ai pas lu le script. Il se peut que je (Negan) meurs. Ou que Norman Reedus (Daryl) soit mort aussi », a-t-il déclaré. Très drôle ! Rassurez-vous si vous êtes en quête de spoilers pour la saison prochain, le début du tournage annonce bien sûr les premières fuites de photos et infos sur l’intrigue. À nous de guetter par exemple si ce personnage de la première saison de The Walking Dead va effectivement faire son retour dans la saison 8 !