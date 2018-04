The Walking Dead saison 9 : Daryl en guerre contre Rick dans les prochains épisodes ? 

On le répète une dernière fois, au cas où : si vous n'avez pas vu le Season Finale de la saison 8, ne lisez pas plus loin. Dans Wrath, Rick décidait donc d'épargner Negan ce qui, pour Daryl, Rick et Maggie, était beaucoup trop à accepter. Alors, après cet épisode, chez les téléspectateurs, on a commencé à s'inquiéter : et si la relation de Rick et Daryl ne s'en remettait pas ? Et si Daryl se retournait contre son ami de toujours ? Que tout le monde se rassure, ça ne devrait pas arriver : Non, Daryl ne va pas s'élever contre Rick. Du moins, à en croire Norman Reedus :

https://t.co/f5INB1nWog thanks for the ❤️ ( and no I’m not turning on brother Rick everyone chill ????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️ — norman reedus (@wwwbigbaldhead) 16 avril 2018

"Merci pour tout cet amour (et non, je ne me retourne pas contre mon frère Rick. Tout le monde se détend", a expliqué l'acteur sur Twitter. Voilà qui devrait calmer les fans qui le voyait déjà prendre les armes (quoique, en y réfléchissant, ça aurait été intéressant comme arc narratif). Toujours est-il que la saison 9 est bel et bien en route, avec un nouveau showrunner et, on l'espère, de nouvelles intrigues palpitantes.