The Walking Dead saison 8 : Comment remplacer Carl ?

Avant toute chose, on garde son calme. Oui, Carl s'est fait mordre dans le Mid Season Finale de la saison 8 et oui, son avenir dans la série est compromis. Mais tant que Mid Season Premiere n'aura pas été diffusé, on ne pourra absolument pas parler de mort du personnage (même si, évidemment, rien ne laisse vraiment place au doute). Pourtant, il reste un espoir (minime). Toujours est-il que Carl est un personnage on ne peut plus important (dans la série comme dans les comics) - et ce n'est pas Rick qui dira le contraire. Mais alors, dans l'hypothèse où il mourrait, il faudrait tenter de combler son absence. Evidemment, personne ne remplacera Carl Grimes. Mais côté narration, ça ne serait pas mal.

Carl, mordu par un zombie

L'option la plus envisageable serait la fille de Michonne, Elodie. Pour rappel, Elodie devrait apparaître dans l'issue 175 des comics. Et même si elle n'a encore jamais été mentionné dans la série, elle serait, hypothétiquement, le personnage idéal pour "replacer" (si l'on peut dire) Carl.

Comme le souligne Comic Book, pour beaucoup, Carl représentait le futur de la série. Et si jamais il ne revenait pas, difficile de savoir où Rick trouverait le courage de continuer. Depuis son réveil à l'hôpital, Rick se bat pour son fils. Evidemment, il lui restera Judith. Du point de vue émotionnel, Rick pourrait très bien s'y raccrocher, comblant avec le vide éventuel par son fils. Mais d'un point de vue narratif, elle est bien trop jeune.

Verdict en février prochain, lors du retour de The Walking Dead sur AMC.