The Walking Dead saison 8 : Après Carl, Rick est-il (vraiment) le prochain sur la liste ?

Les débats autour de la mort de Rick, on ne les compte plus. Il y a des théories qui prouvent qu'il serait presque immortel tandis que d'autres expliquent qu'il n'est absolument pas sûr de rester en vie. En même temps, c'est le jeu : The Walking Dead, c'est un peu les chaises musicales - et à chaque début de saison, on se demande qui va bien pouvoir y passer. On a vu Shane, Merle, Glenn, Abraham, Sasha et Carl disparaître alors, pourquoi Rick ne serait-il pas le prochain sur la liste ?

Le créateur de The Walking Dead (Robert Kirkman) s'est récemment exprimé sur la question après la diffusion du Mid-Season Premiere. Pour rappel, dans l'épisode 9 (donc, celui où Carl disparaît pour de bon), on voit Rick, en sang. Et cette vision aura suffi à relancer le débat chez les fans. Alors, Rick peut-il mourir ? Même si Andrew Lincoln (qui intrprète le shérif, ndlr) était "vraiment inquiet" en lisant le script "qui n'annonçait rien de bon", Robert Kirkman se veut rassurant : "Ce n'est pas ce que j'attends", a t-il déclaté à The Hollywood Reporter. "C'est n'est pas l'intention ici". "Je l'ai toujours dit, depuis le début : personne n'est sûre d'être épargné. Il y a sûrement de nombreuses storylines à explorer sans le personnage principal", poursuit-il.

"J'ai beaucoup évoqué le fait que Rick finirait par mourir dans les comics simplement parce que je voulais montrer que personne n'était assuré de survivre. Bien sûr, il y a eu des moments où vous vous êtes dits "est-ce qu'on y est ? Est-ce que c'est le moment où Rick meurt ?" Et il survit. Un jour, le moment viendra où vous vous direz "Mon Dieu ! On y est !" Et ça pourrait arriver à n'imprte quel moment. Maintenant ou dans 50 ans". Voilà qui nous rassure (à peine). Evidemment, Rick n'a jamais été assuré de sa survie. Mais viendra un jour où, inévitabemment, il disparaitra. Courage, on sera présents pour assurer le soutien psychologique.