The Walking Dead saison 8 : À quand la diffusion de la suite ?

Si l’ensemble de la saison 7 de The Walking Dead a été plutôt monotone (voire ennuyeuse…), il n’y avait pas à dire, le Season Finale a quand même remonté le niveau des derniers épisodes. Même si on s’y attendait un peu, un des personnages principaux s’est sacrifié pour l’ensemble du groupe de Rick, les Saviors ont enfin connu leur première défaite et il y a eu de la bataille, du sang, des zombies comme on les aime. Malheureusement il va falloir prendre votre mal en patience pour découvrir la suite, si on en croit le site officiel d’AMC, la chaine diffusant la série, The Walking Dead ne reviendra sur les écrans qu’à l’automne prochain ! Oui, six longs mois sans notre dose de zombie ça va être dur…

Même si cela n’a rien d’officiel et ne sont que le fruit de suppositions de la rédac’, si on suit le calendrier habituel, la saison 8 de The Walking Dead devrait être diffusée à partir du 22 ou 29 octobre 2017. Selon les dernières rumeurs, Glenn pourrait faire son retour dans cette huitième saison de The Walking Dead ! En attendant, pour vous consoler de cette longue absence vous pourrez tout de même retrouver le spin-off de la série Fear The Walking Dead dont la saison 3 sera diffusée à partir du mois de juin prochain sur AMC.