Bien que nous soyons plongés dans la vague hivernale de Game of Thrones, ça ne nous empêche pas de penser à l'automn, ni au retour de The Walking Dead qui va avec. La saison 8 sera diffusée à compter du 22 octobre prochain (courage, ça ne sera plus très long) et la semaine dernière, un trailer a été dévoilé lors du Comic Con de San Diego. On imagine que vous l'avez vu (et revu) mais, avez-vous décelé les Easter Eggs qui y sont cachés ?

Quand les plans montrant les différents personnages se succèdent, on repère Carol et Tara - juste après Rick. Et à côté de Carol, on décèle une fleur dessinée sur le mur.

S'il y a un personnage qui mérite que l'on s'y attarde, c'est bien Dwight. Maintenant que sa femme n'est plus dans le périmètre de Negan, il n'a plus rien à perdre et donc, n'a plus aucune raison de lui obéir. Il se dit du côté de Rick et c'est justement ce que l'on veut voir. Dans le trailer, on le voit avec une note à la main. Et quand on y prête un peu attention, on voit qu'il est écrit "Tomorrow" ("demain").

Lorsque Carl se bat contre un zombie, on peut voir que Carl s'appuie sur un animal mort. Tout ce que l'on espère, c'est que ce n'est pas Shiva.

Cette saison, de nouveaux personnages sont à prévoir. Et ça tombe bien, on en aperçoit justement un.

Difficile de passer à côté de la fin du trailer ; on y voit un Rick vieillit, allongé dans un lit. Quand on se base sur les comics, force est de constater que c'est un bond dans le temps et non un rêve. Pour rappel, quand Rick et Negan se battent, la jambe de Rick est endommagée. Après ça, dans les comics, le personnage se déplacera toujours avec une canne. Bien sûr, même si cette explication est la plus logique, elle n'est pas obligée d'être retenue dans le scénario de la série. Mais qui vivra verra, comme on dit.

Ce n'est pas grand chose mais, avouons-le, c'est déjà bien. Rappelons que le Season Premiere sera aussi le centième épisode de la série alors évidemment, on s'attend à un retour en fanfare. Et pour le coup, le trailer (aussi rythmé qu'explosif) laisse présager que cette huitième saison sera probablement l'une des meilleures.