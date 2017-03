Le dernier épisode de la saison 7 de The Walking Dead sera diffusé ce dimanche 2 avril sur AMC après une saison qui n’aura pas fait l’unanimité auprès des fans. Beaucoup reprochent un rythme bien trop lent dans certains épisode, on parle même d’ennui à quelques moments. Mais s’il y a une chose sur laquelle les producteurs ne nous ont jamais déçus, c’est bien les Season Finale et celui-ci s’annonce une nouvelle fois très intense. La tant attendue bataille contre Negan s’apprête à être déclenchée, et il est sûr que tous les personnages ne s’en sortiront pas indemnes. Selon les dernières révélations de l’actrice Danai Gurira aka Michonne, ce dernier épisode The First Day Of The Rest Of My Life va nous briser le coeur !

« Il va se passer beaucoup de choses dans cette fin de saison », nous tease-t-elle, « Ça va être à la fois puissant et hyper déchirant. Il y aura beaucoup de moments tragiques, de peurs mais aussi d’espoirs pour les fans (…) À la fin de l’épisode, on est à la fois cloués sur place et heureux (…) Cet épisode va réussir l’exploit de vous briser et vous redonner espoir en même temps. » Des déclarations plutôt énigmatiques qui présage le meilleur et le pire à la fois pour cette fin de saison, le producteur avait également teasé des morts dans ce Season Finale de The Walking Dead…