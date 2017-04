La semaine dernière, la chaîne américaine préparait l'ultime combat dans l'épisode 15 de la saison 7 de The Walking Dead, dont nous vous faisions le récap que l'on avait nommé La guerre peut enfin commencer. Avec un titre explicite, cet épisode illustrait parfaitement la révolte imminente des plusieurs communautés face au régime totalitaire et sanguinaire de Negan. Après plusieurs mois d'attente, nous y sommes et en vue des réactions sur Twitter, cet épisode a généré beaucoup d’émotions. Voici le récap du final de la saison 7 de The Walking Dead, tout de suite, sur VirginRadio.fr !

The Walking Dead saison 7 : Season Finale, c'est la guerre ! (recap)

Souvenez-vous. La semaine dernière, nous découvrions l'identité de la silhouette venue pour aider Rick et le groupe : Dwight. En parallèle, Sasha était retenue en otage par Negan et les saviors au Sanctuaire. Dès le début de l'épisode 16, on y découvre le visage de la jeune femme enfermée, écoutant de la musique, et accumulant les souvenirs d'elle et Abraham, partagés avec les spectateurs chanceux de retrouver l'un de ses personnages préférés. Alors que le groupe de Rick avait passé un marché avec celui de Jadis, on y découvre dès l'arrivée des Saviors à la Colline que toute cette union était un traquenard organisé par Negan et le groupe de Jadis. Ils sont tous Negan. Il semblerait que Lucille ait bientôt du travail...

De leur côté, Morgan, Carol et tous les combattants du peuple d'Ezekiel sont en route pour retrouver Negan et secourir leur alliés. Espérons qu'ils arrivent à temps pour sauver ce qu'il restera à sauver. Alors que toute l'équipe de Rick est prise en otage par les saviors, celui-ci demande à Negan de voir Sasha, elle aussi prise en otage. Au moment où le chef des saviors s'apprêtait à accepter cette requête, tous les personnages y découvrent avec pertes et fracas, le corps transformé de Sasha... La jeune femme a mis fin à ses jours en avalant le cachet qu'Eugene lui avait procuré. Ceci laisse alors place à une immense scène de combat. Rick se fait tirer dessus par Jadis, Negan se fait presque dévorer par le corps zombifié de Sasha... A l'issu de cette scène, nos personnages préférés se retrouvent au même endroit que le début de saison : à genoux devant Negan.

The Walking Dead saison 7 : Season Finale, c'est la guerre ! (recap)

"Je vais te tuer, peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, mais je vais te tuer." Rick adresse au leader des saviors. Alors que celui-ci s'apprêtait à tuer Carl, on assiste à l'un des plus grands retournements de la série. Ezekiel, Carol, Maggie, et toute la bande au complet (y compris le tigre), attaquent l’ennemi et sauvent in extremis Rick et Carl. Michonne en ressort vivante tout comme Negan et Jadis, même si d'autres comme Sasha n'ont pas eu cette chance. C'est Maggie et Jesus qui s'occuperont de tuer le corps mort-vivant de la jeune femme, qui peut enfin symboliquement rejoindre Abraham... L'épisode se clôture sur la déclaration de guerre du chef des saviors et sur un texte émouvant de Maggie... La guerre n'est pas prêt de se finir chez les vivants...