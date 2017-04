Après une saison sous haute tension, il est temps pour Rick et les siens de passer à l'offensive. Visiblement, Dwight est déterminé à aider la communauté d'Alexandria puisqu'en plus de se rallier à la cause de Rick, il clame vouloir voir Negan mourir - et quelque part, on le comprend. Bien sûr, on pourrait imaginer qu'il tente de les doubler mais allez savoir pourquoi, on le croit sincère. Peu à peu, les différentes communautés se préparent et même si nous ne verrons probablement pas le combat dans son intégralité, nous devrions au moins en voir les premiers instants.

A en croire la vidéo promo, le fameux combat aura lieu à Alexandria : Rick et les siens se préparent à recevoir les Saviors et clairement, le comité d'accueil devrait être on ne peut plus musclé. Maintenant que Rick a pu obtenir les armes d'Oceanside et surtout, maintenant que les communautés semblent prêtes à s'allier, Negan devrait trembler (pour la première fois de sa vie). Le dernier chapitre de cette saison de The Walking Dead s'annonce explosive et pour le voir, rendez-vous sur AMC ou OCS !