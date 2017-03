The Walking Dead saison 7 : Episode 16, ce que l'on attend du Season Finale

Quatorze épisodes. Depuis la diffusion traumatisante du Season Premiere, depuis l'arrivée de Negan et surtout, depuis que Glenn et Abraham sont morts, quatorze épisodes se sont écoulés. Demain, AMC diffusera l'ultime chapitre de cette saison 7 en enfin, nous saurons ce qu'il en est. Cette fameuse saison n'a pas toujours été sous haute tension, mais reconnaissons que plus l'affrontement final avance, plus l'impatience grandit. Mais le souci, c'est qu'on attend beaucoup d'un tel épisode, au point de s'interroger : après tout ça, n'en n'attendons-nous pas un peu trop ? Et d'ailleurs, qu'attend-on exactement ? A quelques heures de la diffusion, il est temps de faire le point.

Dans l'épisode 14, Dwight se présentait à Rosita avec la ferme intention de rejoindre les rangs de Rick. Du moins, c'est ce qu'il dit. A partir de là, on a le choix : le croire ou pas. Très franchement, on aimerait le voir se retourner contre Negan. Non pas parce qu'il serait une représentation parfaite du cliché de l'homme qui se révèle être quelqu'un de bien mais parce que dans cet ultime épisode, on aimerait voir le personnage de Dwight exister par lui-même. Depuis le début, il n'existe qu'à travers Negan, - qui lui a tout pris, même sa femme. Là, on pourrait enfin voir ce qu'il à dans le ventre.

Dans l'épisode précédent, Sasha se retrouvait face à un dilemme compliqué. Mais très vite, on la voit regretter son choix et demander à Eugene de l'aide pour mourir. Evidemment, beaucoup imaginent qu'elle est en train d''échafauder un plan pour se tirer de ce pétrin et surtout, pour accomplir sa mission. Negan l'a dit lui-même, Sasha's "got hell of balls" et c'est justement pour cette raison qu'on ne l'imagine pas rester dans sa cellule sans bouger, à attendre tranquillement le bon moment pour se tuer.

Toute cette saison n'aura eu qu'un but : rassembler les communautés. Au fil des épisodes, nous avons découvert Oceanside et ses guerrières ou encore le Royaume d'Ezekiel. Parfois, les épisodes nous ont semblé bien longs et parfois, certains nous ont paru inutiles (ou plats). Et pourtant, chacun d'eux était une pièce importante du puzzle qui se dessinait. Normalement, le Season Finale devrait sceller l'alliance de tous ces groupes (du moins, on l'espère). Tous vont devoir composer, revoir leur jugement ou même revenir sur leur conviction.

La question que tout le monde se pose, c'est évidemment de savoir si -oui ou non- nous verrons l'affrontement final entre Negan et Rick. Bien que nous aimerions vous crier un "OUI" en lettres capitales, même si comme vous, nous voulons enfin voir Negan récupérer la monnaie de sa pièce, nous sommes encore mitigés. Parce qu'ils faut booster l'audimat, parce qu'ils ne prendraient pas le risque de tout dévoiler d'un coup, on pencherait plus pour un cliffhanger. C'est l'hypothèse la plus probable mais avec la chance, nous aurons (au moins) un avant goût de cet affrontement tant attendu.

Ce combat de coqs entre Negan et rick aura mis pas moins d'une saison complète à se mettre en place et maintenant que nous y sommes, nous ne sommes même plus sûrs d'avoir envie de le voir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après ça, il faudra patienter un an.