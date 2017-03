The Walking Dead saison 7 : Episode 15, les premières vidéos de Something They Need

La fin approche, tout comme le combat final contre Negan. La semaine dernière, nous assistions à la mission commando menée par Sasha et Rosita. Parce qu'elle ne voulait pas que Rosita soit tuée, Sasha a choisi d'y aller seule et visiblement, elle se mettra dans de sales draps - du moins, si l'on en croit les photos promotionnelles de l'épisode. L'épisode 14 (The Other Side) fut également synonyme de surprise puisqu' Eugene a refusé de quitter le Sanctuaire. Se pourrait-il qu'il prépare quelque chose de son côté ? Les internautes en doutent.

Aussi, il est à noter que le synopsis annonce un choix difficile. Et ce choix, il pourrait bien concerner Tara qui, souvenez-vous, avait promis aux femmes d'Oceanside de garder leur secret. Le souci, c'est que Rick a besoin d'armes et que sans l'aide de cette communauté, il n'en n'aura probablement pas assez. Tara finira t-elle par tout lui avouer ? Nous le saurons bientôt. Something They Need sera donc diffusé sur AMC cette nuit et sera disponible sur OSC dès le lendemain.