The Walking Dead saison 7 : Episode 14, The Other Side vu de Twitter

Plus que quelques épisodes avant le grand final. Dans seulement une poignée d'épisodes, nous verrons comment les communautés vont s'élever contre Negan. A Hilltop, on se tient prêt et Maggie n'a jamais été aussi sûre d'elle. Avec l'aide d'Enid et de Jesus, elle semble peu à peu s'imposer comme une leader. De leur côté, Sasha et Rosita sont montées au front. Sur Twitter, on n'a pas manqué de commenter The Other Side et comme toujours, on vous a préparé un petit best-of. Et surtout, on fait attention aux spoilers !

Me after watching this weeks episode of The Walking Dead #TheWalkingDead #TWD pic.twitter.com/wO5ybRbQm0 — Kasey Crawford (@KaseyCrawford25) 20 mars 2017

With that expressive face & charisma, I wonder what Simon's job was before the apocalypse? ???? @StevenOgg #TWD #TheWalkingDead — Elizabeth ???? (@Not_Rotting_Yet) 20 mars 2017

On se pose tous la question.

“It wasn’t your fault…You’re one of the good things in this world. That’s what Glenn thought, and he would know... #TWD #TWD7enFOX ???? pic.twitter.com/dHmarCTtFP — Arturo García (@ArturoGarciaMez) 20 mars 2017

Every time Daryl in #TWD is in tears. I'm in tears. ???? — Jeory (@noneck003) 20 mars 2017

vie de ma mère que si eugène il prépare pas un coup et qu'il trahit le groupe j'espère sincèrement qu'il va mourir sec #twd — maud (@rheeshel) 20 mars 2017

J'espère que Dwight va aider Rosita ! #TWD — ➼ Crossbow Queen ???? (@lenaddixon) 20 mars 2017

tout ceux qui disent qu'Eugene prépare un plan, moi j'y crois ps j'vous le dit #TWD — . (@TheoRickement) 20 mars 2017

OH PUTAIN LA FIN DE LEPISODE #TWD — . (@TheoRickement) 20 mars 2017

I JUST WANT MAGGIE RHEE TO HAVE A GOOD LIFE #TWD @TheWalkingDead pic.twitter.com/cmv7D41KyG — danee (@QueenSenillosa) 20 mars 2017

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode !