The Walking Dead saison 7 : Episode 14, les premières vidéos de The Other Side

Les semaines filent et les épisodes ne se ressemblent pas. Ce soir, AMC diffusera un nouvel épisode de The Walking Dead (nous rapprochant un peu plus de la fin). Alors que Bury Me There marquait le retour de Carol au Royaume, The Other Side nous emmène à Hilltop, où les Saviors devraient faire un petit tour. Certains imaginent qu'ils sont encore et toujours à la recherche de Daryl, tandis que d'autres misent sur un éventuel rapt de médecin : maintenant que Negan a tué Emmett, son frère est un candidat potentiel pour devenir médecin officiel du sanctuaire. Cette visite surprise obligera Daryl et Maggie à se cacher mais le plus important ici reste le comportement de Gregory. Parce qu'il a peur des Saviors et surtout, peur de mourir, il serait bien capable de tout leur révéler.

De leur côté, Sasha et Rosita continuent de préparer leur vengeance. Elles iront au Sanctuaire et Sasha menacera Negan avec son arme. Parce que nous n'en sommes qu'à l'épisode 14, on doute qu'elle réussisse son coup mais une chose est sûre : son geste changera la donne. Pour en voir plus, rendez-vous ce soir sur AMC.