The Walking Dead saison 7 : Episode 14, entre émotion et action (recap) 

La vie suit son cours à Hilltop. Maggie entraîne les habitants tandis qu'Enid et Jesus l'épaulent. Sauf que cette quiétude est vite chamboulée par l'arrivée des Saviors. Annoncée par le synopsis et les premières vidéos de l'épisode, cette fameuse visite était (comme on le présageait) destinée à récupérer le Dr Carson. Maintenant que son frère est mort, Simon est venu l'arracher à Hilltop. D'ailleurs, notez que sa vie vaut un cargaison d'aspirine : Simon a jugé bon de faire un "échange de bons procédés". Gregory est toujours aussi lâche, au point de se mettre à la téquila pour signifier sa loyauté à Simon... Mais allez savoir pourquoi, on espère qu'il prépare quelque chose contre les Saviors.

Maggie entraine Hilltop

De leur côté, Daryl et Maggie se cachent. Bien évidemment, l'arrivée des Saviors est pour eux potentiellement synonyme de mort : si l'un des Saviors les trouve, ils mourront. Heureusement, Enid les cachent (en plus d'assurer leurs arrières). Après quelques secondes interminables, les deux compères sont tirés d'affaire et c'est l'occasion pour eux de parler. Daryl s'en veut, il avoue à Maggie qu'il se sent coupable de la mort de Glenn mais cette dernière le rassure : Pour elle, Daryl représente les meilleures choses en ce monde - tout comme Glenn. On notera d'ailleurs cette fabuleuse réplique : "Je veux les aligner et les regarder crever. Et pour ça, je dois gagner. Aide moi à gagner". Il n'en faudra pas plus pour remettre Daryl d'aplomb.

De leur côté, Sasha et Rosita partent en mission contre Negan. Au départ, leurs rapports sont on ne peut plus froids : "On ne parle que de la mission", balance Rosita. Pendant que Rosita insiste pour y aller, Sasha pense qu'il serait plus judicieux de se poster dans un building. L'idée serait de tirer sur Negan sans que personne ne voit rien : de cette façon, elles auront toujours un moyen de recommencer si les choses ne se déroulent pas comme elles le souhaitent. Une fois installées et cachées, les deux femmes finissent (enfin) par parler. Pendant que Rosita explique à Sasha comment elle a appris tout ce qu'elle sait, Sasha lui demande ce que représentait Abraham pour elle : enfin, elles crèvent l'abcès.

Ce petit moment d'émotion est perturbé par le retour des Saviors au Sanctuaire. Sasha n'arrive pas à viser correctement. Grâce au Talkie Walkie, elles entendent Eugene qui donne l'ordre aux Saviors de fouiller les buildings aux alentours et ça, c'est le signal qu'il est temps de changer de plan. Les filles décident d'entrer dans le Sanctuaire. Une fois sur place, elles tombent sur Eugene qui -à leur grande surprise- ne veut pas les suivre ni être libéré. Pendant que Rosita fait le guet, Sasha se faufile dans le Sanctuaire : elle décide d'y aller seule, empêchant Rosita de la suivre. Après un dernier regard, Sasha s'en va sous les yeux d'une Rosita complètement démunie. Pourtant, elle finit par l'écouter et par s'enfuir. Et là, à ce moment précis, elle lève les yeux pour mieux tomber sur Dwight. Iront-ils ensemble chez les Saviors ? Réponse la semaine prochaine. Du moins, on l'espère.