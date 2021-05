The Walking Dead Saison 11 : quand la dernière saison sera t-elle diffusée ?

Depuis 2010, nous suivons les aventures de Daryl, Rick, Negan, Maggie, Carol et de tous les autres. Après de nombreuses pertes, des aventures plus folles les unes que les autres, les personnages cultes feront leur grand retour d'ici peu pour la onzième et ultime saison de The Walking Dead. Oui mais, quand ?

"Une saison sombre et brutale"

Tenez-vous bien, le premier épisode (divisé en deux parties) sera diffusé le 22 août prochain sur AMC aux Etats-Unis. Notez que cette ultime saison comportera 3 parties - toutes composées de 8 épisodes. Vous l'aurez compris, il faudra attendre 2022 pour la diffusion des saisons 11B et 11C.

Lors d'une interview accordée à Twitch, Scott Gimple s'est confiés sur ces ultimes épisodes : "Il y un peu de soleil, quelques éclaircies au milieu des ténèbres. Mais les trucs sombres vont devenir très, très, très, très dark", a t-il ainsi annoncé. Patience, The Walking Dead fera son grand retour cet été.