L'ultime saison de The Walking Dead (scindée en 3 parties) se prépare et évidemment, nombreux sont les fans en ébullition. Alors qu'un premier aperçu de ce que seraient ces nouveaux épisodes a déjà été dévoilé, la showrunneuse Angela King vient d'annoncer que la bande-annonce officielle de la saison, celle qui nous donnera des frissons, sera diffusée comme toujours lors du Comic Con de San Diego. Pandémie et situation sanitaire obligent, l'évènement se déroulera de façon virtuelle les 23, 24 et 25 juillet prochains.

Concernant la diffusion, notez que la saison 11, débarquera sur OCS quelques semaines après la publication de cette fameuse bande-annonce - soit le 23 août prochain (sur AMC, le premier épisode sera diffusé la veille).

Patience, plus que quelques semaines à attendre !