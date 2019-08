The Walking Dead saison 10 : Une confrontation à venir entre Carole et Alpha ?

ATTENTION, SPOILERS !

Alerte ! Si vous n'êtes pas à jour dans The Walking Dead, si vous avez quelques saisons de retard, on vous en conjure, passez votre chemin : quelques spoilers vont être lâchés et on vous aura prévenus !

Le final de la saison 9 restera l'esprit collectif. Pour rappel, à la fin du Season Finale, le groupe de survivants découvrent quelques uns de leurs proches morts, leur tête plantée sur un piquet. Choquant, on vous l'accorde. Les Chuchoteurs ont lancé un avertissement et visiblement, personne ne le laissera passer - et encore moins Carole dont le fils a fait partie des victimes. A quelques semaines de la reprise, la showrunneuse de la série s'est confiée sur la suite et OUI, Carole cherche à se venger : "les deux femmes sont deux forces extraordinaires qui pourraient se confronter", a t-elle ainsi teasé.

Alpha VS Carole

"Je voudrais aussi ajouter quelque chose à ce sujet. Je dirais que, du point de vue de l'écriture, c'est intéressant d'avoir cette dualité entre ces deux personnages. Elles ont toutes les deux eu un parcours particulier qui affecte la façon dont elles appréhendent le monde et c'est quelque chose qu'on va explorer. Ce sont deux femmes très puissantes qui se trouvent dans des camps opposés de cette guerre épique entre le groupe et les Chuchoteurs", poursuit-elle. Il faudra donc s'attendre à une confrontation intense entre ces deux forces de la nature. Une chose est sûre, la mort du fils adoptif de Carole la changera considérablement.

Patience, il faudra attendre la diffusion de la dixième saison pour voir ce duel tant attendu.