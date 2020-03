The Walking Dead saison 10 : Negan sera plus présent dans les prochains épisodes (SPOILERS)

ATTENTION, SPOILERS !

La dixième saison de The Walking Dead se poursuit aux Etats-Unis. Attention ! Si vous n'avez pas vu le douzième épisode, on vous conseille de passer votre chemin - à vos risques et périls. Mais, si vous suivez de près la série, alors vous savez que le plan élaboré par Carol a fonctionné : en libérant Negan, la survivante a fini par tuer Alpha - qui, on le rappelle, menait les Chuchoteurs. Alpha morte, Carol se verra ensuite obligée d'expliquer son geste (et son plan) au reste de sa communauté. Reste à savoir si Negan pourra la réintégrer.

Quelle suite pour Negan ?

"Il est clair que Negan a passé un marché avec Carol, et on va explorer la nature de ce marché et ce qu'il va se passer ensuite. Negan va avoir pas mal de scènes très cool avec des personnages principaux dans les prochains épisodes, j'ai hâte que les gens puissent voir ça", a expliqué Angela Kang (showrunneuse de la série).

Qu'adviendra t-il de Negan ? Comment la communauté réagira t-elle ? Réponse dans les prochains épisodes.