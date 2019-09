The Walking Dead saison 10 : Les Chuchoteurs plus dangereux que jamais dans un nouveau teaser (VIDEO)

Patience, la nouvelle saison de The Walking Dead se prépare activement. Et justement, un nouveau teaser nous montre à quel point les Chuchoteurs seront redoutables. Face a la menace, le groupe semble plus unis que jamais et c'est justement ce qui lui permettra peut-être de survivre.

On le sait, les tensions sont bel et bien présentes au sein de l'équipe - Michonne et Carole l'ont déjà montré. Mais face à un groupe aussi puissant que les Chuchoteurs, il faudra se serrer les coudes. Pour l'heure, il faudra patienter avant de découvrir la dixième saison de The Walking Dead sur AMC. La bonne nouvelle, c'est que Fear The Walking Dead est actuellement diffusée - de quoi se mettre dans l'ambiance.