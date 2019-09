The Walking Dead saison 10 : La guerre contre les Chuchoteurs teasée dans un nouveau trailer (VIDEO)

On le sait, cette dixième saison sera rythmée par les Chuchoteurs qui, à la fin de la saison précédentes, s'étaient montrés capable de la pire cruauté. Une guerre est attendue dans les épisodes à venir (notamment entre Carole et Alpha) et évidemment, nous tremblons tous d'avance. Avec Angela Kang aux commandes, on savait que la série entamait une nouvelle ère. Mais visiblement, personne n'est prêt pour cette dixième saison. Voyez plutôt :

C'est Ezekiel qui narre donc cette épopée vers la victoire du groupe - qui, clairement, est compromise. Les Chuchoteurs sont partout, ils observent tout et tout le monde : c'est donc un climat de peur qui règnera dans cette saison à venir. C'est la première fois que la série nous offre une bande-annonce comme celle-ci (preuve que l'arrivée de la showrunneuse aura été bénéfique). La guerre qui se prépare n'aura rien à voir avec celle qui a opposé Rick à Negan et cette fois, Daryl et Carol seront au coeur de l'action. Déjà, parce que leur lien est fort. Ensuite, parce que ces deux personnages profondément humain nous aideront à comprendre l'impact de toute cette guerre sur les survivants.

Patience, la dixième saison de The Walking Dead sera diffusée sur AMC et OCS à compter du 07 octobre.