The Walking Dead saison 10 : L'épisode final reporté en raison du Coronavirus

AMC diffuse actuellement la dixième saison de The Walking Dead. Mais malheureusement, l'épisode final ne sera pas diffusé en avril comme prévu. "Les évènements actuels ont rendu impossible de terminer la post-production du final de la dixième saison de The Walking Dead. La saison actuelle s'achèvera donc au 15 ème épisode le 5 avril", a posté la chaîne sur les réseaux sociaux. "L'épisode prévu sera diffusé plus tard dans l'année".

"Pour les curieux, la post production comprend les effets virtuels, la music, le mixage du son et les effets sonores", précise Greg Nicotero dans les commentaires. "Je le découvre en même temps que vous et c'est très décevant mais l'épisode, lui, ne décevra pas. Restez sains et saufs'.

Il faudra donc patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir l'épisode tant attendu... patience.